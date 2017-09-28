Марина Швец назначена и. о. министра здравоохранения Карелии

Исполняющей обязанности министра здравоохранения Карелии со вчерашнего дня назначена Марина Павловна Швец. Как нам рассказала вице-премьер Лариса Подсадник, до вступления в должность министра Марине Швец еще необходимо получить необходимые допуски.

Справка: Марина Швец в 1987 году окончила медицинский факультет Петрозаводского госуниверситета по специальности «лечебное дело». Работала врачом в Беломорской центральной районной больнице, Республиканском перинатальном центре, руководила Республиканским медицинским информационно-аналитическим центром. Имеет опыт работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти. В частности, возглавляла госпиталь для ветеранов войн, а до этого была начальником комитета здравоохранения, экологии и социального развития администрации Петрозаводска.