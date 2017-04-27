Комиссия одобрила появление в Петрозаводске памятников Федосовой и Рождественскому

Комиссия по культурно-историческому наследию Петрозаводска одобрила появление в карельской столице нескольких памятных объектов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

На заседании обсуждалось, в частности, создание памятников сказительнице Ирине Федосовой, а также поэтам Роберту Рождественскому и Владимиру Морозову. Первый могут установить на улице Федосовой, второй – рядом с карельской филармонией.

Еще одно предложение касалось установки мемориальной доски на доме № 14 по проспекту Карла Маркса, где более 35 прожил народный артист Карелии Георгий Ситко. Военный комиссариат республики предложил поставить в Петрозаводске памятный знак воинам-интернационалистам.

Решения комиссии носят рекомендательный характер. Место расположения и внешний облик монументов определит городское управление архитектуры.