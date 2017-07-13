Карельские депутаты увеличили штрафы за нарушения на воде

Парламентарии единогласно проголосовали за новый законопроект, который призван улучшить ситуацию с безопасностью водных прогулок и путешествий.

Теперь за нарушение правил охраны жизни, физические лица вместо 1-3 тысяч будут платить от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 4 до 8 тысяч (вместо 2-5), а 5-10 тысяч штрафа для юрлиц превращаются в 8-15 тысяч.

Примерно в такой же пропорции усиливается ответственность за нарушения правил пользования маломерными судами. Также вводится ужесточение санкций за повторные правонарушения.

Отметим, что ужесточение наказаний связано в том числе с трегедией на Ладожском озере, которая произошла 19 июня. Тогда перевернулась лодка, в которой находились пятеро детей. двоим удалось спастись, трое так и не доплыли до берега.