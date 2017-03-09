Иконы и святую воду будут продавать на выставке в Нацтеатре Карелии

С 4 по 9 апреля в Национальном театре Карелии пройдет выставка-форум «От покаяния к воскресению России». Как сообщили в пресс-службе Петрозаводской и Карельской епархии, в ней примут участие представители крупнейших храмов и монастырей РПЦ из России, Украины, Палестины, Греции и Белоруссии.

На выставке можно будет купить иконы, ладан с горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую воду и миро из базилики святого Николая в итальянском Бари, церковную утварь, именные ложечки, духовную литературу, монастырский мед.

— Помимо богатой экспозиции посетителей выставки ожидает насыщенная культурно-просветительская программа, мероприятия которой откроют посетителям красоту богатейшей христианской культуры и приблизят к пониманию традиций, которыми на протяжении многих веков жил российский народ, придерживаясь библейских заповедей, — добавили в пресс-службе епархии.

Открытие выставки-ярмарки состоится 4 апреля в 12:00 молебном «На начало благого дела». Возглавит его митрополит Константин.