Хлеб и соль Пудожа

Поездка врио главы Карелии Артура Парфенчикова в Пудожский район началась с посещения местных предприятий. Руководитель региона посетил ООО «Пудожский хлеб», карьер компании «Лафарж», где добывают строительный камень и производят щебень, а также строящуюся животноводческую ферму в деревне Филимоновская — рядом с Пудожем.

В ходе встреч врио главы Карелии обсудил с предпринимателями проблемные вопросы развития бизнеса.

Так, директор по производству ООО «Лафарж нерудные материалы и бетон» Роман Шляков рассказал Артуру Парфенчикову о том, что щебень отправляется в центральные регионы России, он не радиоактивен и поэтому применяется не только для строительства дорог, но и жилья. На предприятии работают около 150 человек, средняя заработная плата превышает 30 тысяч рублей.

Роман Шляков сказал, что могли бы грузить больше, но на рынке — дефицит судов, а отгрузка продукции из карьера идет преимущественно по воде. Артур Парфенчиков обещал содействие в решении транспортных вопросов предприятия.

Артур Парфенчиков посетил карьер компании «Лафаржд». Фото: Сергей Юдин Артур Парфенчиков посетил карьер компании «Лафаржд». Фото: Сергей Юдин Артур Парфенчиков посетил карьер компании «Лафаржд». Фото: Сергей Юдин Артур Парфенчиков посетил карьер компании «Лафаржд». Фото: Сергей Юдин Артур Парфенчиков посетил карьер компании «Лафаржд». Фото: Сергей Юдин.

Предприниматель Алексей Рахманов — владелец животноводческой фермы ООО «ЛХМ» в деревне Филимоновская. До конца 2018 года Роман планирует расширить бизнес: оборудовать модульные цеха по переработке мясо-молочной продукции, построить новые хлева. Выход предприятия на полную мощность планируется в 2019 году. В ближайшее время здесь завершится строительство телятника на 80 голов, в планах – строительство коровника на 350 голов.

Строит помещения своими силами. Алексей имеет лесной бизнес и хлева строит из бруса, а утепляет мхом — экономит. По словам Алексея Рахманова, в развитие фермы уже вложено порядка 140 миллионов рублей.

Руководитель региона дал предпринимателю свой номер телефона и просил звонить напрямую, если нужно содействие, например, в переговорах с банками на получение кредитов.

— В Карелии молочное животноводство рентабельно, поэтому предприятие необходимо развивать, а мы вам окажем содействие в получении кредитов. Ферма на пять тысяч голов за три года – это реально, надо к этому стремиться, необходимо только заранее обеспечить варианты сбыта продукции, — сказал Артур Парфенчиков.

Местное предприятие ООО «Пудожский хлеб» — крупнейшая пекарня, где выпускают широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Как сообщил руководителю региона директор предприятия Александр Круглов, летом за сутки здесь выпекают 3 тонны хлеба, зимой – около 2,5 тонн. Продукция хорошо продается не только в районе, но и в соседней Вологодской области. Хлеб возят в в магазины Вытегры, Каргополя, Плесецка.

Одна из проблем пекарни — нехватка транспорта для доставки хлеба заказчикам. Артур Парфенчиков на месте поручил Министерству сельского хозяйства Карелии помочь в предоставлении субсидии предприятию для приобретения автомобилей. В республике возможно субсидирование покупки машин для сельхозпредприятий до 30% — есть специальная программа. Также руководитель региона поручил Минсельхозу помочь предпринимателям организовать поставки хлеба в Петрозаводск.

Артур Парфенчиков проинспектировал ход строительства дома для переселения граждан из аварийного фонда. Новый дом по улице Карла Маркса строят в соответствии с графиком. Рабочие «Строительного треста №4» возводят второй этаж трехэтажного дома из газобетона, прокладывается теплотрасса и сети канализации. В августе дом подведут под крышу, заверил представитель подрядчика, начнутся отделочные работы.

Ежедневно на объекте трудятся более 30 человек. Всего по программе расселения граждан из аварийного жилфонда в Пудожском районе в новое жилье переедут 143 семьи.

Затем врио главы побывал в местной центральной больнице, встретился с медиками. Врачи говорили в основном о житейских проблемах. Один из самых серьезных вопросов — отсутствие водного сообщения с Петрозаводском: в столицу перестала ходить комета. Артур Парфенчиков сообщил, что нужно строить причал, — документация уже готовится. А к существующему понтону в связи с изменением законодательства суда причаливать не могут.

Встреча с жителями Пудожа длилась около трех часов.

— Льву Толстому не хватило бы бумаги, если бы его попросили описать все наши проблемы, — сказал один из местных жителей.

Начали с местного бассейна: здание не работает с 2007 года, стоимость ремонта около 15 миллионов рублей. Его содержание также обойдется городу в копеечку. Мнения жителей разделились. Часть собравшихся на встрече требовала от местной власти восстановить спортивный объект и просила республику оказать помощь, некоторые высказали мнение, что, возможно, здание перепрофилировать, а в городе построить хороший спортивный центр.

Артур Парфенчиков поручил министру спорта Карелии рассмотреть вопрос строительства нового спортзала.

— Объект должен быть востребован горожанами, поэтому необходимо изучить общественное мнение и просчитать окупаемость будущего спортивного сооружения, — сказал руководитель региона.

Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин. Встреча с жителями Пудожа. Фото: Сергей Юдин.

Задали люди и вопрос по школьным автобусам — их не хватает, а те пять машин, что есть — старые. Вопрос с подвозом детей в школы на сегодняшний день решен – до 1 сентября в район поступят 8 новых автобусов, которые будут перевозить школьников до места учебы.

На встрече люди также спрашивали о сотовой связи: жителей не устраивает ее качество — в некоторых поселках сигнал очень плохой. Артур Парфенчиков сообщил о результатах переговоров с руководством Минкомсвязи России и «Мегафоном»: стороны договорились установить новую вышку, она расширит зону покрытия района связью.

Несвоевременный вывоз мусора, незаконные действия управляющих компаний, долговременное отключение горячей воды при отсутствии хотя бы одной бани в городе — целых букет коммунальных проблем придется решать региональным и местным чиновникам. По предложению Артура Парфенчикова, единодушно одобренного горожанами, в Пудожском районе регулярно будет работать целая команда специалистов в сфере ЖКХ, представители жилищной инспекции и прокуратуры.

— Вопрос развития Пудожского района – комплексный. Для того, чтобы развивался бизнес, нужно снижать тарифы на электроэнергию – большая работа в этом направлении уже идет, работаем и над привлечением инвесторов, готовых вкладываться в экономику, поддерживаем местных производителей. Проблемы населения знаем, и намерены их решить, — подвел итоги встречи руководитель региона.

В ходе поездки по району Артур Парфенчиков также посетил подворье Муромского монастыря в Пудоже — храм святого благоверного князя Александра Невского. Настоятель монастыря игумен Илия (Горбачев) провел экскурсию.

Он рассказал, что в 1899 году местный меценат, купец 1-ой гильдии Николай Базегский спросил у мирского схода, что более важно для развития города: строительство моста через реку Водлу для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с Вологдой и Санкт-Петербургом либо каменная церковь? Общество подумало и решило, что каменная церковь всё-таки лучше. И она была возведена в короткие сроки приглашенными из Петербурга специалистами.

В начале 1930-х годов церковь была закрыта. С этого времени в ней размещались различные хозяйственные предприятия. В начале 1960-х годов церковь приспособили под молокозавод, она была значительно перестроена.

В настоящее время церковный комплекс передан в собственность РПЦ.

Игумен Илия пригласил Артура Парфенчикова посетить также и сам Муромский монастырь. Врио главы Карелии принял приглашение.

— Вы не сомневайтесь, я обязательно приеду вновь, — сказал Артур Парфенчиков.