Хаб? Паркуемся!

— Для меня не существует вопроса, столица Петрозаводск или нет. Однозначно столица, — считает Алексей Тигушкин. — Аэропорт — регулярные рейсы. Железнодорожный вокзал: мы связаны с Москвой, Питером, Мурманском. Порт. Петрозаводск — это хаб, большой транспортный узел. И если ты хочешь путешествовать по Карелии, то в Петрозаводске окажешься обязательно.

В городе современная инфраструктура — гостиницы четырехзвездочные (Park Inn, Онего Палас), это вполне по-столичному. Плохо, что нет пока гостиниц на пять звезд. Но появляются бутик-отели повышенной комфортности.

Спортивные объекты построены: и ледовая арена, и прекрасный лыжный стадион, и новые бассейны.

В Петрозаводске, наконец, работают республиканские органы власти. Все это говорит о столичности, и я думаю, что и любой петрозаводчанин, и житель республики понимает, что Петрозаводск — это столица нашего региона.

— Но — без официального столичного статуса?

— Пока да, но это поправимо. Думаю, нам надо посмотреть на успешный опыт других городов, где проводилась подобная работа. Взвесить все за и против, грамотно подойти к задаче. Лучше несколько раз подумать, спланировать — чтобы потом десять раз не переделывать.

— Сегодня Петрозаводску как столице — чего не хватает? С вашей профессиональной и личной точки зрения?

— Не хватает хорошего и грамотного управления. Не хватает стратегии развития города. Может быть, не хватает амбиции: сделать город одной из лучших столиц России. Появится амбиция — появится стратегия, наладится взаимодействие муниципальное и республиканское. Но в любом случае надо работать.

Посмотрим на город глазами туриста, человека, воспринимающего Петрозаводск в первую очередь эмоционально. Вот он вышел с вокзала, а ему раз — и песок, поднятый ветром, в глаза попадает. Или выходит он из самолета в нашем аэропорту, тащит чемоданы — а на автостоянке мест не хватает. Машины стоят непонятно как вдоль забора, пятятся задним ходом несколько десятков метров, чтобы развернуться. Или в городе: заходит турист в кафе — а ему и не улыбнется никто: я сейчас занята, читайте свое меню!

Конечно, и у нас в туристском центре есть свои проблемы. Но мы хотя бы открыты для критики и стараемся. Учимся на ошибках.

Если разрабатывать концепцию развития города с учетом туристического направления, то надо обязательно приглашать туристское сообщество. У нас есть абсолютные профессионалы, люди очень хорошо знают свое дело.

— Столичный статус даст Петрозаводску дополнительные средства. На что их стоит потратить?

— Я пока не совсем понимаю, каков будет механизм поступления дополнительных денег. Петрозаводск не должен перетянуть на себя бюджетное одеяло республики. Чтобы, Почему, к примеру, должен пострадать Беломорск или Муезерский район, если деньги уйдут в Петрозаводск?

Но если говорить о федеральных средствах, то я бы потратил их на создание гостеприимной туристской среды. Это большой комплекс работ: составление веломаршрутов, установка удобных знаков навигации для туристов, нормальная парковка для автобусов перед вокзалом. Нужно строить автокемпинги в черте города (не обязательно в центре).

Но я бы ни в коем случае не забывал про жителей Петрозаводска. Нужны социальные проекты и доступные программы. Лично я бы ориентировался на здоровый образ жизни, на спорт. Да на те же тренажеры уличные!