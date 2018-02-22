Глава Карелии поздравил ветеранов военных действий Сортавалы с 23 февраля

22 февраля в Сортавале прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества. Ветеранов боевых действий и всех собравшихся поздравил глава Карелии.

— Очень важно, что, наученные опытом страшной войны, наша страна и наш народ понимают: гарантом мирного неба может быть только сильная, дееспособная, внушающая уважение армия, — отметил Артур Парфенчиков в приветственным слове.

Глава Карелии процитировал фразу, которую приписывают Наполеону Бонапарту: «Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую».

-Эти слова просты по содержанию, но очень точны по смыслу, — сказал Артур Парфенчиков. — Благодаря властям страны, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, за последние 18 лет армия возродилась и духовно, и материально. И последние события в Сирии это наглядно показали. Что не только качество российского оружия высокое, но и то, что и сегодня русский солдат, русский офицер готов к массовому героизму.

После концерта Артур Парфенчиков встретился с сортавальскими ветеранами Великой Отечественной войны. За круглым столом руководитель региона рассказал о том, как республиканские власти работают над сохранением памяти о страшных годах, в частности о планах по созданию музея Карельского фронта в Беломорске.

Здание, в котором размещалось командование Карельским фронтом, построили в 1930 году для школы. Оно не использовалось с 2012 года и с тех пор пришло в плачевное состояние. Создать на базе объекта музей поручил президент России Владимир Путин.

В будущем музее планируют воссоздать интерьеры военных лет, обустроить кабинет командующего фронтом. В помещениях двухэтажного штаба площадью в 1300 квадратных метров могут разместиться часть экспонатов из фондов Национального музея Карелии, находки поисковиков. Минкульт республики ведет переговоры с Российским военно-историческим обществом, которое имеет большой опыт по созданию подобных экспозиций.