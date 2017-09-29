Генпрокуратура заявила о нарушениях при расселении аварийного жилья в 40 регионах

Генпрокуратура России отчиталась о проведенных проверках исполнения программы переселения аварийного жилья, сообщает РБК.

По информации надзорного ведомства, нарушения нашли почти в половине регионов страны. Одно из наиболее часто встречающихся нарушений — невключение в программу домов, признанных аварийными до 2012 года. Чаще всего причина этого в том, что местные власти допустили ошибки при формировании заявок на участие в программе.

Во многих случаях аварийные дома не попадали в программу из-за плохого контроля региональных властей, а также из-за предоставления в Фонд ЖКХ недостоверной информации, говорит представитель Генпрокуратуры. Подобные нарушения были выявлены в Республике Карелия, в Хабаровском крае, в Амурской, Костромской, Новосибирской, Ростовской и Свердловской областях.

Отметим, что Артур Парфенчиков после назначения на должность руководителя республики проанализировал работу программы переселения и заявил о том, что в Карелии в программу расселения не попали 23 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 2012 года.

Владимир Путин после встречи с Артуром Парфенчиковым поручил оказать помощь Карелии в решении проблемы с неучтенным аварийным жильем.