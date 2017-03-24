Финского миллиардера оштрафовали на 80 тысяч евро за нарушение ПДД

77-летнего Антти Илмари Аарнио-Вихури, состояние которого Forbes оценивает в 1,8 миллиарда евро, оштрафовали на крупную сумму за то, что состоятельный автомобилист не остановился перед «зеброй».

Инцидент произошёл в Хельсинки 3 мая 2016 года. Аарнио-Вихури должен был остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом, поскольку водитель на соседней полосе сделал то же самое, но пошел на нарушение ПДД. Полиции бизнесмен заявил, что не успел затормозить.

Нарушителю выписали штраф в размере 12 поденных штрафов, сумма которых составила 77 808 евро. Отметим, в Финляндии сумма взыскания зависит от дохода нарушителя. Миллиардер оспорил решение в суде, однако ему отказали и обязали выплатить всю сумму в течение 12 дней, пишет «Фонтанка.fi» со ссылкой на финские СМИ.

«Тем, у кого небольшой доход, его штраф кажется огромным, но штраф всегда зависит от доходов», — поясняет прокурор Креета Мяки-Кахра. Нарушение, совершённое Аарнио-Вихури, является довольно распространённым в Финляндии, однако штраф стал рекордным.