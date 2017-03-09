Финские аэропорты приготовились к отмене рейсов из-за забастовки работников

Стачка, организованная профсоюзами после трудового спора с работодателем, пройдет 10 марта.

10 марта финские аэропорты рискуют пойти на отмену или задержку части рейсов. Как сообщает fontanka.fi, вынудить их поступить таким образом может забастовка работников.

По информации издания, стачку организовали профсоюзы из-за трудового спора с работодателем. Забастовка отразится на трафике с 15:00 до 19:00, полагают ее организаторы, и затронет не только столичный аэропорт, но и другие воздушные гавани Финляндии.

Авиакомпания Finnair подтвердила отмену части рейсов, однако подробности пока неизвестны. Представители перевозчика добавили, что пассажирам следует приготовиться к возможным проблемам с багажом и очередям на пунктах предполетного досмотра.

 

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