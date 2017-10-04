ФАП из Татарстана

На открытие нового ФАПа в Вешкелице пришли все ее жители. Народ в старинном селе Суоярвского района Карелии активный, так, по крайней мере, говорит главврач районной больницы.

— Старый был в совсем уже ветхом здании, — поделилась жительница села Татьяна Зайцева. — Неуютно было, холодно, отопления не было. А новый такой красивый, прям уже хочется туда идти. А мы еще не были!

ФАП будет обслуживать 540 местных жителей, в том числе 90 детей. На лето приезжают еще 200-300 человек. Его построили на заводе в Татарстане на средства благотворителей.

— Когда мы проехали по муниципальным образованиям в прошлом году, все люди говорили, что медицина на селе — это проблема, — рассказал приехавший на открытие ФАПа заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. — И мы решили там, где были самые проблемные точки, на благотворительные деньги построить три ФАПа. Один как раз в Вешкелице, еще два — Софпорог и Рыбрека. Мы такие ФАПы уже строили в стране: в Крыму, в Южной Осетии, поэтому обратились к заводу в Татарстане, там уже технологии все отработаны, все оборудование сертифицировано, и благодаря совместной работе с республикой работа была выполнена.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отдельно отметил, что ФАП даже лучше крымских и осетинских аналогов — для Карелии типовой проект немного изменили. Здание утеплили, форму крыши сделали более подходящий для зимы — получился северный вариант.

— Мы должны построить в Карелии 20 ФАПов. 11 вводим в этом году, — рассказал руководитель региона. — Еще восемь остается. Спасибо Татарстану, это серьезная помощь для нашей республике.

Оборудование установили современное: Здесь есть все, чтобы оказать человеку первую помощь или принять роды. Жители получили электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, гинекологическое кресло, современный стерилизатор, столик для новорожденных с подогревом и новые электронные весы.

Все хорошо, одна беда: нет фельдшера, который готов работать постоянно. Пока ФАП принимает пациентов три раз в неделю. Фельдшер Вера Ильина раньше работала здесь постоянно, теперь больше не хочет. Даже после просьбы Рашида Нургалиева женщина качает головой.

— Зарплата небольшая, даже с максимальной нагрузкой 14 тысяч, да и не в зарплате дело. График сумасшедший: и ночью люди приходят, и в выходные, и праздники. Когда я начинала работать, нас было четверо, мы могли заменять друг друга. Была процедурная медсестра, была патронажная, проще было. Я с 1992 года работаю. С 2004 года где-то стали сокращать. Одна я работала 12 лет. Когда грипп идет, спим прямо в одежде, с чемоданом в обнимку.

Фельдшера сейчас ищут. Как рассказал главврач Суоярвской районной больницы Алексей Спирин, объявления размещены на всех сайтах, идет поиск среди выпускников подходящих специальностей. Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил, что Минздрав готовит программу подготовки: профессия фельдшера стала в Карелии дефицитной.