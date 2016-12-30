И снова стела. Круглый стол

Участие в круглом столе приняли представители Выборга и Феодосии. Эти города с Петрозаводском связывают не только побратимские связи. Они, так же как и столица Карелии, удостоились звания «Город воинской славы». Петрозаводск и Феодосия получили его в 2015 году, а Выборг — еще в 2010-м. Там стелу установили несколько лет назад.

Установка стелы — дело хлопотное для большинства городов. Размеры у нее большие, и нужно не только грамотно вписать монумент в окружающую обстановку, но и обеспечить максимальную доступность, ведь город воинской славы обязан проводить торжественные парады возле стелы.

Об опыте Выборга в этом вопросе рассказал глава администрации Выборга Геннадий Орлов.

Глава администрации Выборгского муниципального округа Геннадий Орлов: — 7 мая 2010 года мы получили верительную грамоту и уже 9 мая 2011 года установили стелу. Стела была установлена на средства юридических и физических лиц. На сегодня все значимые и патриотические мероприятия проходят там. Я имею в виду площадь возле стелы. Я не буду говорить про 9 Мая, про день города-героя, про 23 февраля. У нас, помимо этих основных праздников, там проходят и акция «Свеча памяти», и посвящение в кадеты, День памяти и скорби — все, что связанно с патриотическим воспитанием. До установки стелы все эти мероприятия проходили на Красной площади, но сейчас мы ее закрыли для всех других мероприятий, кроме культурных. До 1940 года это была финская территория, и потом в 1944 году войска освободили Выборг. До этого все парады проходили на этом месте. Раньше в городе было до 15 тысяч военнослужащих, сейчас остались пограничники, которые служат по контракту, но их немного, поэтому на мероприятиях делаем акцент на кадетские классы. Людям, наверное, и привыкать к стеле не надо было. Старожилы Выборга уже знали это место. Все делегации, которые приезжают к нам, обязательно возлагают цветы к стеле. Нам не нужно было каких-то дополнительных решений, чтобы сделать это место популярным и узнаваемым среди горожан.

Феодосия, так же как и Петрозаводск, пока только готовится к установке стелы. Городские власти окончательно не определились с местом установки монумента.

Заместитель председателя Феодосийского городского совета Петр Полтавский: — У нас исторически сложилось, что в Феодосии происходило много событий. Округ расположен в исторических боевых местах. У нас сохранилась дорога, с двух сторон которой стоят доты. Мы думали поставить стелу там, но возникает вопрос с доставкой людей. Мы подошли к третьему этапу общественных слушаний с тремя предлагаемыми местами для установки стелы. Одно из них — место возле железнодорожного вокзала, второе место — возле кинотеатра «Крым» и третий вариант — предложили поставить стелу на месте фонтана, но там маленькая площадка, а на праздники в Феодосии собирается по 15 тысяч человек. Хотелось бы, чтобы стела вызывала трепет тех, кто с цветами подойдет к этому монументу. Мы является первым городом после Керчи по будущей дороге в Крым через мост, то есть транзит весь будет идти через нас. И мы подумали, что возможно установить несколько мини-стел на въезде в город.

Глава администрации Выборгского муниципального округа Геннадий Орлов: — Как вы помните, в указе президента написано, что стела должна быть высотой 11 метров, и вариант мини-стелы на въезде и на выезде из города мы даже не рассматривали. При въезде в город у нас есть гранитный столб, вокруг которого есть георгиевская лента, на которой написано «Город воинской славы». Также у нас есть музей города воинской славы, где прописана вся история от момента сбора подписей до указа президента. Туристы, приезжающие в город, в любом случае знакомятся с историей Выборга. У нас все туристические экскурсии проходят рядом со стелой.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник: — Стела, безусловно, — символ памяти и дань уважения ветеранам и защитникам. Очень много смыслов вкладывается в этот объект, поэтому мы так трепетно и относимся к месту ее установки и последующему содержанию. По поводу патриотического центра, у нас тоже есть такая задумка. Мы хотим, чтобы в патриотическом центре, который будет размещен в здании администрации Петрозаводского городского округа, тоже были страницы истории присвоения почетного звания и координировалась работа с образовательными организациями и поисковыми движениями, школьных музеев. Чтобы этот центр был включен в туристическую инфраструктуру. Такая задумка у нас есть, и мы на пути к ее реализации. Мы не пытаемся в данном случае конкурировать с государственным Национальным музеем Карелии. Это невозможно, потому что там собраны самые богатые архивы и экспонаты военного прошлого республики Карелия и Петрозаводска. Военно-патриотический центр, который размещен в центре города, на набережной Онежского озера, — это привлекательное место и для туристов, и для петрозаводчан. У нас будет концентрация всех направлений деятельности в рамках наличия у нас этого почетного статуса — «Город воинской славы».

Скульптор, заслуженный деятель искусств Карелии Александр Ким: — Вот тут говорилось о том, что стела должна выбивать слезу и вышибать трепет. Это ведь памятник не погибшим. Это награда. Он должен вызывать гордость, радость, а не скорбь. Есть стела, а есть обелиск. Это вообще разные понятия. Стелу ставят погибшим. Есть памятные стелы. А у нас ни то и ни другое. Стела «Город воинской славы» — это награда. По сути это обелиск, если говорить на профессиональном уровне. Городу присвоили звание, то есть, к примеру, ты стал генералом, майором и ты с гордостью носишь эти погоны. Если тебе вручили медаль, ты тоже с гордостью ее носишь. Так и со стелой. Феодосии очень сложно вписать стелу в историческую застройку. Это как будто тебе принесли подарок домой — скульптуру или шкаф, и ты не знаешь, куда это поставить. Так же и мы. Нужно найти компромисс, взвесить все за и против. Понятно, что ветеранам хочется поставить стелу у Вечного огня, но нет там такой возможности или будут крупнейшие затраты. С другой стороны не надо смешивать торжественную и поминальную тематику. Не должно быть слезы. Должны быть радость и гордость.

Председатель общественного фонда «Эстафета поколений», депутат Петросовета Александр Анишин: — То, что сейчас у нас происходит, — благодаря тому, что у нас пришел новый руководитель города, который считает, что нужно не абы куда установить, а выбрать подходящее место. Лично я как человек, как гражданин Петрозаводска поддерживаю место, которое предложил заслуженный деятель искусств Александр Ким. Это место, которое должно быть у администрации города. Это место, куда ходят все горожане.

Директор музея жертв фашизма Владимир Бардановский: — У нас есть другое место в центре, где проходят парады — это площадь Кирова. Парады проходили с техникой. Выходили целыми ротами по 60 человек. «Бессмертный полк» формируется на площади Ленина, маршем проходит до площади Кирова и парадом там. Более парадного места не найти. Я хочу, чтобы появился конкурс со всеми выкладками, чтобы было обсуждение. Давайте попробуем не допустить ошибки. Не надо торопиться. Давайте объявим конкурс, выберем три проекта, обсудим и затем примем решение. Мне кажется, более парадного и удобного места, чем площадь Кирова, не найти.