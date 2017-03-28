Еще 40 домов подключили к природному газу в центральной части Карелии

Специалисты АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» завершили работы по газификации очередной группы из 40 домов в селе Кончезеро.

Для подключения домов к газоснабжению компания построила три километра внутрипоселкового газопровода низкого давления, установила блочный газораспределительный пункт производительностью 600 кубических метров природного газа в час.

Отметим, газификация Кончезера начата летом 2012 года. За это время природный газ был подведен к 116 домовладениям, а также к новой котельной, снабжающей теплом многоквартирные дома, рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».