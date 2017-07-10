Энергетики предупредили об отключении света на окраине Петрозаводска

Из-за ремонтных работ без электричества останутся жители Птицефабрики.

11 июля с 13:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии на Птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Ремонтные работы будут проводить на ТП-7.

 

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