Гнетова: отключение света в Гоголевском центре — война энергетиков с бизнесменами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова намерена проверить обращения предпринимателей Петрозаводска, которые пожаловались на действия энергетиков. Последние отключили Гоголевский торговый центр за долги. По данным «Энергокомфорта», бизнесмены накопили долг в 12 миллионов рублей.

По словам Елены Гнетовой, предпринимателям был выставлен счет за безучетное потребление электричества почти за полгода. Из-за этого «Энергокомфорт» отключил ток в двух зданиях, где арендуют помещения десятки предпринимателей. Кроме того, в нем находятся сетевые магазины Spar, «Детский мир» и «Кей».

— Судя по документам, произошел сбой в приборе учета из-за аварии на сетях. После чего энергетики и выставили счет по максимуму.

Елена Гнетова сообщила, что запрос для проверки уже направлен в республиканское УФАС.