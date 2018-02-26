Эксперты ОНФ о подаче заявок на благоустройство территорий: «Муниципалитеты должны равняться на Петрозаводск»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в заседаниях муниципальных общественных комиссий по отбору заявок для участия в программе «Комфортная городская среда» в Сортавальском, Суоярвском, Кондопожском, Сегежском районах и Петрозаводском городском округе. Как отметили общественники, если в Петрозаводске жители города организовались в инициативные группы и провели серьезную подготовительную работу по подготовке своих заявок, то в районах жители по-прежнему недостаточно активно участвуют в заявочной кампании.

Так, в Суоярви от жителей поступило только пять заявок на благоустройство дворовых территорий, одну из которых члены общественной комиссии отклонили из-за проблем с документацией. Причем из перечня минимальных работ в рамках представленных проектов были выбраны всего две позиции: асфальтирование и замена освещения. В софинансировании проекта решили принять участие жители только одного дома.

Вопросы возникли и по заявкам по благоустройству общественных территорий в Суоярви. Их было всего две, одна из которых, по мнению активистов ОНФ, не в полной мере может считаться местом массового посещения людей.

— Установка освещения к коттеджному поселку не совсем отвечает критериям выбора общественной территории. В Суоярви есть более востребованные и посещаемые горожанами места. Если бы информирование населения о проекте было бы более широкое, то поступило бы гораздо больше заявок. И территория к коттеджному поселку, и парковая зона, где планируют спилить 22 дерева и установить светильники со скамейками, возможно, не были бы в приоритете, – считает член регионального штаба ОНФ в Карелии Виталий Федотов.

Жители Сегежи представили на конкурсный отбор 19 заявок по дворовым территориям, семь из которых в результате были одобрены общественной комиссией. В перечень проектов благоустройства общественных территорий городского поселения попали три проекта. В Сегеже планируют замостить тротуарной плиткой пешеходные дорожки на аллее имени Л.Д. Катанандова, благоустроить «тропу здоровья» и приобрести искусственную ель и ограждения для проведения новогодних праздников.

В Сортавале, где активисты ОНФ провели рейд по дворовым и общественным территориям, общественники отметили, что местные жители активно участвовали в софинансировании проектов по благоустройству дворов в 2017 г., но в программу нынешнего года попали всего две заявки по дворам. Обе были поданы еще в 2017 г. По словам члена регионального штаба ОНФ в Карелии Сергея Хауты, вопрос об участии дворов, не подававших заявки в прошлом году, местными властями не рассматривался.

— Городское поселение по факту закрыло заявочную кампанию заявками, поданными в 2017 г., что неправильно. Жители имеют право заявляться на участие в программе в течение всего периода ее реализации. Муниципалитеты должны равняться на Петрозаводск, где только по общественным территориям было подано 62 заявки. Все они одобрены общественной комиссией и будут участвовать в народном рейтинговом голосовании 18 марта, – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

По словам общественников, вопросы, обозначенные в ходе мониторинга программы в Карелии, а также интересный опыт и позитивные практики они обсудят на региональном форуме «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 г.», который пройдет в Петрозаводске 5 марта.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.