Как сообщили «Республике» в ГИБДД Карелии, движение на трассе «Кола» до сих пор не открыли из-за смертельного ДТП с бензовозом. Последствия аварии до сих не устранены. Организован объезд через деревню Новинка и деревню Лемозеро.

Напомним, сегодня в 01:50 на 297 километре автодороги «Кола» в Олонецком районе столкнулись лесовоз и автоцистерна, перевозившая мазут. 43-летний водитель лесовоза остановил фуру из-за поломки, знаком аварийной остановки участок автодороги не обозначил. После столкновения машины загорелись. Разлива топлива не произошло. В аварии погибла 21-летняя пассажирка бензовоза — жительница Ульяновской области. Водитель этого автомобиля госпитализирован в Олонецкую больницу.