Жители поселка Пряжа подготовили два проекта благоустройства дворов для программы «Комфортная городская среда». С ними познакомились представители Общероссийского народного фронта.

Справка «Республики» Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

В последний путь, подпрыгивая

Первый проект создали жители дома №14 по улице Гагарина.

— Мы планируем делать асфальт, а там — по возможности, на что уже хватит, — рассказала жительница поселка Ирина Уткина. — Если получится, цветники огородим, скамеечки поставим. — Но главное — асфальт, — поддерживает ее Татьяна Корзюк. — Уж очень он ужасный. Когда идет дождь, не пройти не проехать — потому что такие лужи. Я все время переживаю, когда кого-нибудь хоронят. Везут в последний путь, подпрыгивая.

С мелкими проблемами жители дома справляются сами: своими руками ставят ограждения, разбивают и облагораживают цветники. Люди планируют получить поддержку по двум причинам: во-первых, дом находится в самом центре поселка, во-вторых, это самый большой в Пряже дом. В 90 квартирах прописана 165 человек.

Вопрос сохранения дома

В доме № 23 по улице Речной жильцы тоже хотят сделать асфальт и сливные канавы. Асфальт во дворе уже недавно ремонтировали, но дело не довели до конца, и из-за перепада высот вода по весне начала стекать в подвал.

— В 14 году перекладывали асфальт, и начались потопы, — рассказала жительница дома Маргарита Пятницына. — В подвале мы заделали что могли пеной, но не помогло. В квартире на первом этаже на стенах появилась плесень. В 15 году были сильные ливни, воды в подвале было по щиколотку.

Теперь жильцы намерены исправить неудачный ремонт дороги. Сначала думали положить на пути воды бортик типа лежачего полицейского, но в ГАИ запретили — машины будет разворачивать. В итоге сделали проект с асфальтированием оставшегося куска двора и сливными канавами.

— Мы 14 декабря уже провели собрание, нам очень хочется, чтобы дом был не просто красивым, но и здоровым, — рассказала Маргарита Пятницына. — Это вопрос сохранения дома. Красиво мы сделаем сами: мы очень любим цветы и кусты. Цветоводов много.

В прошлом году жильцы дома самостоятельно починили крышу, трубы, отремонтировали подъезды и установили небольшую детскую площадку из дерева. Теперь инициативная группа надеется, что при выборе проекта их активность станет дополнительным плюсом.