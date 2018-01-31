Для дайверов и чистоты

Алексей Перовский занимается дайвингом уже десять лет, и как сам говорит, его хобби в Петрозаводске разделяет больше сотни людей. Особенно петрозаводские «водоплавающие» любят Ключевской карьер: здесь прозрачная вода и интересный рельеф дна. Огорчает дайверов только то, что ближе к лету карьер превращается в настоящую помойку.

Чтобы это исправить, в декабре несколько активистов подали заявку в программу «Комфортная городская среда».

— Здесь летом отдыхает много народу, наши приходят погружаться, МЧС проводит учения каждую неделю круглый год. — рассказал Алексей. — Когда приезжают знакомые дайверы из Петербурга, стыдно бывает — в таком состоянии карьер. Раз в год мы проводим день очистки водоемов. Убираем берег, мусор со дна. Поднимали автомобили неоднократно, их там на дне еще несколько штук, находили что-то похожее на часть вертолета, холодильник поднимали.

Первое, что предлагает сделать Алексей — установить на берегу мусорные контейнеры и организовать вывоз отходов хотя бы раз в неделю. Это на руку и дайверам, и обычным отдыхающим.

— Не могу сказать, что понимаю людей, которые оставляют мусор, но контейнеры должны быть, — говорит Алексей. — Возможно, это что-то изменит. Дай бог, чтобы свой мусор доносили до баков.

Проект благоустройства карьера включает отсыпку берега, установку навеса площадью 20 квадратных метров и металлического пирса для входа в воду. Все из железа, вандалостойкое — чтобы несознательные граждане не разобрали на дрова. Бюджет проекта — не больше 200 тысяч рублей.

Справка «Республики» Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. Во втором — речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования, которое состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Из предложенных проектов благоустройства общественных территорий деньги выделят на три. На первом этапе отбором будут заниматься общественные комиссии, окончательный выбор сделают горожане во время рейтингового голосования.

О программе «Комфортная городская среда» активисты прочитали в интернете.

— Заявку я подал еще в декабре, — рассказал Алексей. — Где-то прочитал, потом услышал от Евгения Таева в Agriculture на «Умной пятнице» — он рассказывал как раз про программу. Решил попробовать. Думаю, шансы победить есть. Не на какую-то глупость просим, на хорошее дело. Кроме того, мне кажется, наш проект отличается от стандартных по асфальтированию. Но если не получим поддержку, все равно будем тут все делать своими силами. Землю эту мы уже получили в пользование.

Есть у Алексея мечта (уже за пределами «Комфортной городской среды»): сделать в карьере большой парк отдыха, как в Рускеале.

— Я в Рускеалу езжу из года в год, площадь растет, качество растет, — рассказал Алексей. — У них есть определенная история под это, тут все поскромнее и попроще. Но с точки зрения развития спорта, место шикарное. Для дайверов можно было бы затопить в карьере что-то интересное. Например, коллеги из Екатеринбурга затопили самолет. Посмотреть на такие вещи сразу приезжают туристы.

Кроме дайвинга здесь можно, например, заниматься подводной охотой, считает Алексей. Или организовать веревочный парк. Или и то, и другое. Но это уже совсем другие деньги и совсем другая история.

Заявки на благоустройство общественных территорий в мэрии Петрозаводска принимают до 9 февраля. А чтобы проект точно был оформлен, как положено, минстрой Карелии опубликовал пошаговую памятку для желающих участвовать в программе.