Вальс в исполнении отца и дочери стал лучшим номером семейного фестиваля в Петрозаводске

В Петрозаводске закончился творческий фестиваль «Две звезды». В нем приняли участие 47 семейных дуэтов, которые готовили номера в двух номинациях – вокальной и танцевальной.

Конкурс проходил в три этапа. В финал прошли 15 пар, они же выступили на гала-концерте, который устроили этим вечером на сцене актового зала ПетрГУ. Дуэты, по словам организаторов, были очень разными: мамы с дочками, сестры и братья, тёти и племянницы и даже отцы с дочерями.

Выбрать победителей оказалось непросто, поэтому жюри решили признать таковыми всех финалистов фестиваля. А гран-при достался 11-летней Диане Федоровой и ее отцу Максиму, которые исполнили в финале конкурса вальс.

Специального приза от партии «Единая Россия» удостоился дуэт Анны и Ксении Шумиловых, которые в полуфинале исполнили красивую и патриотичную песню «Кто, если не мы». Мама и дочка получили в подарок флаг России и эпос «Калевала». А 8 июля они примут участие в ежегодном Параде семьи.

Фестиваль «Две звезды» проходит в Петрозаводске уже второй раз при поддержке федерального проекта «Крепкая семья». По словам организатора Екатерины Рогульчик, конкурс набирает обороты: в этом году в нем приняло участие на семь пар больше, чем в прошлом. Не меньшее количество творческих дуэтов ждут на фестивале в следующем году.