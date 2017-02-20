Укротили и украсили

Кульминация «Гипербореи» — факельное шествие — началось в снежной дымке. Горожане на своей шкуре осознали, что название шествия – «Укрощение зимы» — не пустые слова. Факелы погасли быстро.

В шествии участвовали 26 команд. Кроме школьников и студентов команды собрали автолюбители города, участники движения VELOVE (естественно, на велосипедах) и ассоциация любителей лошадей. Замыкала колонну снегоуборочная техника. 11 единиц проехали по засыпаемым снегом улицам под классическую музыку. К финишу шествия в створе проспекта Ленина снегопад почти прекратился — зиму гиперборейцы все-таки укротили. Факелы зажглись вновь.

К финишу шествия в створе проспекта Ленина снегопад почти прекратился — зиму гиперборейцы все-таки укротили. Факелы зажглись вновь.

После шествия награждали скульпторов. Лучшей ледовой фигурой стала «Лето скоро», созданная смешанной командой Петрозаводска, Кондопоги и Финляндии, лучшими среди больших снежных кубов тоже стали петрозаводчане. Скульптура называется «Великий дворник». В номинации «Малый снежный куб» победила скульптура «Яло».

На «Гиперборею», по оценкам полиции, пришли 30 тысяч человек. Гостей развлекали танцоры, певцы и музыканты. Замерзать не давали костер и фаершоу.

Гиперборейцы запускали в небо шарики со светодиодами и ждали фейерверка.

Перед «Звездным дождем Гипербореи» перед людьми выступил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.