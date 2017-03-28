Тесты по карельскому, финскому и вепсскому можно пройти в интернете

В Карелии проходит конкурс знатоков карельского, вепсского и финского языков «КарелиЯ – это Мы». Участвовать могут жители Карелии от 14 до 30 лет.

Участнику конкурса необходимо заполнить тесты, включающие вопросы по истории, этнографии карелов, вепсов и финнов, задания на знание грамматики и лексики карельского, вепсского и финского языков.

Тесты оформлены с помощью сервиса гугл-опросов, найти их можно по ссылкам (в соответствии с номинациями конкурса):

— Знаток карельского языка и национальной культуры (ливвиковское наречие карельского языка)

— Знаток карельского языка и национальной культуры (собственно карельское наречие карельского языка)

— Знаток карельского языка и национальной культуры (людиковское наречие карельского языка)

— Знаток вепсского языка и национальной культуры

— Знаток финского языка и национальной культуры.

Победителей в каждой номинации ждут призы. Награждение пройдет 10 июня.