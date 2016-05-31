Общественники Карелии провели семейный фестиваль «Город мечты»

В минувшее воскресенье в центре Петрозаводска развернулся «Город мечты». Семейный фестиваль организовали силами общественной организации «Арт-шатер». По словам ее руководителя Анны Мугачевой, праздник посетили более пяти тысяч гостей.

На площади Кирова организовали 30 тематических площадок-«улиц». На каждой из них работали бесплатные мастер-классы для детей.

— Была, например, улица национального единства, — рассказала Анна Мугачева, — где были представлены 10 национальностей. Поляки привезли детей из Пяльмы и устроили концерт: дети на пяти языках пели песни, танцевали. Русское сообщество представило хор Заонежья. Татарская семья организовала «чайную»: представили семейный быт татар, учили готовить кумыс. Молдаване привезли живых козочек.

Фестиваль «Город моей мечты». Фото из архива Анны Мугачевой Фестиваль «Город моей мечты». Фото из архива Анны Мугачевой Фестиваль «Город моей мечты». Фото из архива Анны Мугачевой Фестиваль «Город моей мечты». Фото из архива Анны Мугачевой Фестиваль «Город моей мечты». Фото из архива Анны Мугачевой

На «улице Огнеборцев» разместились шесть пожарных машин МЧС Карелии, в кабинах которых могли посидеть все желающие. Ниже площади Кирова — на набережной — катер спасателей бесплатно катал гостей фестиваля в Петрозаводской губе Онежского озера.

Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии

Рядом — на стадионе «Юность» — для ста детей-инвалидов студенты ПетрГУ организовали эстафету. Получив медали и подарки, участники соревнований большой колонной поднялись к основному месту празднования.

У главной сцены тем временем прошел бал четвероклассников: танцы разных эпох исполняли сто пар. На сцене демонстрировали модели одежды из бумаги, костюмы дети делали своими руками. На полевой кухне всех желающих угощали пирогами с чаем и морсом.

Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии Фестиваль «Город моей мечты». Фото: пресс-служба МЧС Карелии

По словам Анны Мугачевой, идея такого фестиваля возникла шесть лет назад:

— Захотелось объединить общественные ресурсы, проявить гражданскую позицию. За это время мы обросли партнерами. Мы хотим, чтобы горожане понимали, что это общественная инициатива, общественный фестиваль, его надо поддерживать. И когда люди делают его сами, он получается более естественным. У нас ни одного нанятого артиста не было – все работали на общественных началах. Все было сделано человеческим ресурсом на безвозмездной основе. Люди сами сделали этот праздник. И это очень важно сейчас, когда общество замкнутое, каждый крутится в своем узком мире, — считает организатор фестиваля.

Фестиваль проводится шестой год без целевого финансирования. В этом году подготовить и провести фестиваль помогли органы исполнительной власти, учреждения культуры и искусства, детские и подростковые учреждения, общественные организации, предприниматели и госучреждения.