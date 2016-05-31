Общественники Карелии провели семейный фестиваль «Город мечты»

В минувшее воскресенье в центре Петрозаводска развернулся «Город мечты». Семейный фестиваль организовали силами общественной организации «Арт-шатер». По словам ее руководителя Анны Мугачевой, праздник посетили более пяти тысяч гостей.
На площади Кирова организовали 30 тематических площадок-«улиц». На каждой из них работали бесплатные мастер-классы для детей.
— Была, например, улица национального единства, — рассказала Анна Мугачева, — где были представлены 10 национальностей. Поляки привезли детей из Пяльмы и устроили концерт: дети на пяти языках пели песни, танцевали. Русское сообщество представило хор Заонежья. Татарская семья организовала «чайную»: представили семейный быт татар, учили готовить кумыс. Молдаване привезли живых козочек.
На «улице Огнеборцев» разместились шесть пожарных машин МЧС Карелии, в кабинах которых могли посидеть все желающие. Ниже площади Кирова — на набережной — катер спасателей бесплатно катал гостей фестиваля в Петрозаводской губе Онежского озера.
Рядом — на стадионе «Юность» — для ста детей-инвалидов студенты ПетрГУ организовали эстафету. Получив медали и подарки, участники соревнований большой колонной поднялись к основному месту празднования.
У главной сцены тем временем прошел бал четвероклассников: танцы разных эпох исполняли сто пар. На сцене демонстрировали модели одежды из бумаги, костюмы дети делали своими руками. На полевой кухне всех желающих угощали пирогами с чаем и морсом.
По словам Анны Мугачевой, идея такого фестиваля возникла шесть лет назад:
— Захотелось объединить общественные ресурсы, проявить гражданскую позицию. За это время мы обросли партнерами. Мы хотим, чтобы горожане понимали, что это общественная инициатива, общественный фестиваль, его надо поддерживать. И когда люди делают его сами, он получается более естественным. У нас ни одного нанятого артиста не было – все работали на общественных началах. Все было сделано человеческим ресурсом на безвозмездной основе. Люди сами сделали этот праздник. И это очень важно сейчас, когда общество замкнутое, каждый крутится в своем узком мире, — считает организатор фестиваля.
Фестиваль проводится шестой год без целевого финансирования. В этом году подготовить и провести фестиваль помогли органы исполнительной власти, учреждения культуры и искусства, детские и подростковые учреждения, общественные организации, предприниматели и госучреждения.