Деньги на памятный знак плакальщице Ирине Федосовой соберут на благотворительном концерте

Благотворительный концерт состоится в Петрозаводске 30 марта в семь часов вечера. На мероприятии будут собирать средства на памятную доску народной сказительнице Ирине Федосовой. в 2017 году исполняется 190 лет со дня ее рождения.

На сцене Карельской государственной филармонии в поддержку этой инициативы выступят солистки ансамбля песни и танца «Кантеле», заслуженная артистка Карелии Ирина Попова, хор русской песни «Питарицы», карельский народный хор Oma pajo, фольклорный ансамбль музея-заповедника «Кижи» и детский фольклорный ансамбль «Перегудки».

Ирина Андреевна Федосова — карельская народная сказительница, исполнительница причитаний, плакальщица. Записанные от нее тексты вошли в крупнейшие собрания русского фольклора и насчитывают более 30 тысяч стихов. Творчество заонежской сказительницы оказало влияние на работы русских писателей, художников и композиторов.

Распоряжением правительства Карелии создан оргкомитет по подготовке к празднованию 190-летия Ирины Федосовой. В связи с этой датой в течение года в республике организуют краеведческую конференцию «Федосовские чтения», фестиваль этнографической реконструкции «Старина» на острове Кижи, выставки, лекции, тематические уроки. Планируется издание статей и книг, посвященных плакальщице.