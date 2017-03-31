Автор книги «Метро 2033» Дмитрий Глуховский приедет в Карелию

Сразу несколько известных российских писателей приедут в Петрозаводск. С 17 по 21 апреля в столице Карелии пройдет литературное собрание журнала «Октябрь», рассказал карельский писатель-прозаик Дмитрий Новиков.

В рамках собрания планируется сразу несколько мероприятий, в том числе и встречи с читателями. Планируется. что в числе гостей собрания будет и автор книги «Метро 2033» Дмитрий Глуховский.