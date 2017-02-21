23 февраля в Петрозаводске отметят особым фейерверком

Он пройдет  во всех городах воинской славы  по  сценарию со специальным пиротехническим рисунком.

Мэрия Петрозаводска опубликовала программу празднования Дня защитника отечества. Праздник начнется в 11:00  с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню.

В 14:00 на площадке около торгово-развлекательного комплекса на Лесном проспекте будет устроена развлекательная программа. Гостей ждет полоса препятствий, полевая кухня с кашей и чаем, выступление детей-воспитанников клуба «Братишка» и мастеров гиревого спорта, развлекательные площадки, музыка, песни и танцы.  Особой частью программы станут показательные выступления бойцов Национальной гвардии и выставка техники спецподразделений СОБР и ОМОН.

В 8 вечера  на Онежской набережной у памятного знака «Пирамида» прогремит праздничный фейерверк. Он пройдет  во всех городах воинской славы  по  сценарию со специальным пиротехническим рисунком.

Мэрия Петрозаводска напоминает, что в соответствии с законодательством, города, удостоенные высокого звания «Город воинской славы»,  должны проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля, 9 мая, а также в День города.

 

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