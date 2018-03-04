Большие новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 3 марта

В этом выпуске:
— В карельской столице прошел съезд предпринимателей
— Продолжаем рассказывать о проектах программы «Комфортная городская среда». Один из них — благоустройство территории бывшего плодово-ягодного питомника в Сулажгоре предложили горожане.
— Неделя профессионального мастерства открылась в Карелии с соревнований мастеров фена и ножниц.
— Уникальная экспедиция Минобороны с участием карельского путешественника Виктора Симонова планирует добраться на Северный полюс на отечественных мотобуксировщиках.
— Воздушный шар телеканала 360, несмотря на сильные морозы, финишировал со вторым результатом в соревнованиях на «Кубок вызова воздухоплавателей», который прошел в Нижнем Новгороде.
— Сильные морозы и перепады погоды способствовали тому, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями пошла вверх.
— Карельские мини-роботы в случае пожара спасут Кижи. Инженерный центр пожарной робототехники “ЭФЭР” разработал модель, которая тушит огонь водяным туманом.
— Детскому саду «Сказка» в Питкяранте исполнилось 5 лет, и по этому поводу там открыли уникальную детскую лабораторию.