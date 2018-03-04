Большие новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 3 марта

В этом выпуске:

— В карельской столице прошел съезд предпринимателей

— Продолжаем рассказывать о проектах программы «Комфортная городская среда». Один из них — благоустройство территории бывшего плодово-ягодного питомника в Сулажгоре предложили горожане.

— Неделя профессионального мастерства открылась в Карелии с соревнований мастеров фена и ножниц.

— Уникальная экспедиция Минобороны с участием карельского путешественника Виктора Симонова планирует добраться на Северный полюс на отечественных мотобуксировщиках.

— Воздушный шар телеканала 360, несмотря на сильные морозы, финишировал со вторым результатом в соревнованиях на «Кубок вызова воздухоплавателей», который прошел в Нижнем Новгороде.

— Сильные морозы и перепады погоды способствовали тому, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями пошла вверх.

— Карельские мини-роботы в случае пожара спасут Кижи. Инженерный центр пожарной робототехники “ЭФЭР” разработал модель, которая тушит огонь водяным туманом.

— Детскому саду «Сказка» в Питкяранте исполнилось 5 лет, и по этому поводу там открыли уникальную детскую лабораторию.