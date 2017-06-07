Артур Парфенчиков остался недоволен уборкой Петрозаводска

Итоги проведения субботников обсудили сегодня на заседании правительства Карелии. Артур Парфенчиков высказал претензии к тому, как убран территория вокруг железнодорожного вокзала, по словам руководителя региона, на перроне и на подходе мусор не убран, перрон забросан окурками. Также по дороге в аэропорт «Петрозаводск» вдоль дорог замечены мусорные свалки.

Кроме того, по словам Парфенчикова, некоторые организации безответственно подошли к уборке своих территорий в период общегородских субботников.

— Приходилось звонить руководителям банков, просить: уберите хоть у себя на крыльце, — сообщил Парфенчиков.

В Петрозаводске всего организовано 74 субботника, в акции приняло участие 6 тысяч человек, убрано 270 га территорий, вывезено 3000 кубометров мусора. Уборкой городских магистралей занимается компания «ТехРент».

Министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец добавил, что много претензий к уборке территорий во время субботников в районах. Матвиец предложил провести общественные слушания в районах, чтобы жители высказались о качестве уборки. Предложение Артур Парфенчиков поддержал, и районные власти должны отчитаться о проведенных субботниках до 1 июля.

Также Парфенчиков дал поручение пересмотреть региональные правила и нормы благоустройства, которые установили бы ответственность должностных лиц за нарушение нормативов благоустройства.

Руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева сообщила, что возможно разработать соответствующий закон в течение месяца. В свою очередь глава администрации Пряжинского района поддержал эту инициативу и сообщил, что многие существующие правила по уборке и благоустройству устарели и их нужно пересматривать. Артур Парфенчиков дал поручения рабочей группе представить предложения к 15 августа.