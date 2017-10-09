Артур Парфенчиков принял участие в заседании Морской коллегии в Сочи

Сегодня в Сочи состоялось заседание Морской коллегии при правительстве России. В мероприятии принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности морской деятельности России, а также вопросы добычи различных видов минерального сырья в Международном районе морского дна. Отдельно рассматривались перспективы строительства гражданских судов для научно-исследовательских целей.

В коллегии приняли участие представители нескольких федеральных министерств, руководители приморских регионов, а также крупные компании – такие как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», АО «Росгеология».

Морская коллегия при правительстве Российской Федерации − постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий согласованные действия федеральных, региональных органов исполнительной власти и организаций в интересах реализации национальной морской политики России.