Артур Парфенчиков поздравил защитников отечества с праздником

Мероприятие, которое продолжается в эти минуты открыл Артур Парфенчиков, который обратился к собравшимся в зале ветеранам и действующим сотрудникам вооруженных сил и других силовых структур:

«Разрешите выразить самые горячие чувства поздравления нашим защитникам и ветеранам и пожелать успехов в деле служения нашей великой Родине. Мы будем прилагать все силы, чтобы у нас в Карелии, в Петрозаводске появился полноценный кадетский корпус. Мы приложим все силы, чтобы к осени этот кадетский корпус принял своих первых учеников».

Временно исполняющий обязанности главы Карелии также вручил благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам, а воспитанник кадетского корпуса Андрей Хемеляйнен прочитал стих о Родине, написанный 10-летним мальчиком.