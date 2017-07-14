Артур Парфенчиков посетил Межрайонную больницу в Костомукше

Врио главы Карелии посетил Межрайонную больницы №1 в Костомукше. Об этом Артур Парфенчиков написал на странице в соцсети.

– И поликлиника, и стационар произвели впечатление современного медицинского центра, что очень важно, так как эта больница отвечает и за Муезерский район. В ближайшие четыре месяца здесь пройдет реорганизация по проекту «Бережливая поликлиника»: сделаем удобную маршрутизацию, чтобы разделить потоки посетителей, улучшим их информирование.

Коллектив больницы рассказал руководителю региона, что основные проблемы – нехватка кадров и плохое состояние местных дорог. Сейчас на базе больницы обучаются 50 человек, чтобы остаться работать в Костомукше и Муезерском.