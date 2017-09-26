Артур Парфенчиков: каждый может внести свой вклад в строительство часовни на Сямозере

Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии внести вклад в строительство часовни в память о погибших на Сямозере детях. Пост о сборе пожертвований он разместил на своей странице в соцсети.

Напомним, часовню планируют построить вблизи деревни Кудама к июню 2018 года — второй годовщине трагедии на Сямозере. С инициативой возвести часовню вблизи установленного после трагедии поклонного креста выступили родители погибших детей. Глава республики Артур Парфенчиков поддержал эту инициативу. Деньги на строительство собирает благотворительный фонд «Северный духовный путь».

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня прошлого года. В разыгравшийся на озере шторм попали 47 несовершеннолетних воспитанников одноименного лагеря в сопровождении четырех вожатых. Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась только 19 июня. В результате погибли 14 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Их фигурантами стали руководители лагеря Елена Решетова и Вадим Виноградов, три инструктора, фельдшер Суоярвской ЦРБ Ирина Щербакова и глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.