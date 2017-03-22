Анна Лопаткина: решение Парфенчикова поставило точку в истории с Сунским бором

Депутат Заксобрания Карелии и сопредседатель ОНФ Карелии Анна Лопаткина уверена, что больше Сунскому бору ничего не угрожает. По ее мнению, только решение врио главы Карелии Артура Парфенчикова могло поставить точку в истории с вырубкой важного для местных жителей леса.

– Региональное отделение ОНФ в Карелии более полутора лет шло по пути поиска законных способов защиты интересов жителей Суны и Чупы. К сожалению, ко мнению людей очень долго не прислушивались. В определенный момент стало понятно, что конструктивный диалог уже невозможен. Безусловно, только политическое решение врио главы Карелии Артура Парфенчикова могло поставить точку в этой болезненной для Карелии истории. Теперь Сунскому бору ничего не угрожает.

Тем не менее конфликт жителей деревень с недропользователем в Кондопожском районе вскрыл проблему, которая актуальная для всей страны. Оказалось, что на территории России действовал приказ Минприроды РФ № 357 от 8 сентября 2010 года «Об утверждении особенностей рубки лесных насаждений». Он позволял недобросовестным предпринимателям безнаказанно уничтожать редкие растения, прикрываясь формулировками из данного документа. Это и произошло в Сунском бору, где разработчиком карьера были уничтожены краснокнижные виды. Центру общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса удалось доказать, что приказ устарел. Минприроды РФ поддержало предложение ОНФ отменить нормативный акт, угрожающий краснокнижным растениям.

Думаю, что внимательное отношение ко мнению людей, необходимая информационная работа, общественные обсуждения – это залог того, чтобы такая ситуация больше не повторялась. Республика должна развиваться, в этом заинтересованы все, – заявила Анна Лопаткина.