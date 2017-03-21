Александр Чепик об МФЦ Петрозаводска: «Телефоны стоят, людей нет»

Сегодня заместитель главы Карелии по стратегическому развитию Александр Чепик посетил петрозаводский многофункциональный центр.

Руководитель центра Алексей Чеканов провел ему экскурсию, познакомил с работой учреждения. Нарекания начались почти сразу: в холле МФЦ стоит банкомат, через который посетители могли бы платить госпошлину. Стоит, но не работает.

— Мы в XXI веке живем: человек должен спокойно подойти к терминалу, достать карту или деньги и все оплатить, — прокомментировал Александр Чепик. — А тут получается, что нужно прийти в МФЦ, потом выйти, 600 метров пройти до банка, заплатить и вернуться. А если бабушка-инвалид? Это достаточно серьезное расстояние. Всегда, когда создается МФЦ, создается или отделение банка, или терминалы, которые помогают людям заплатить на месте.

Руководитель МФЦ пояснил, что они долго работали со Сбербанком, и банк упорно не хотел ставить в МФЦ терминал — невыгодно, количество транзакций не так велико. Сейчас выбить терминал удалось, но его пока не подключили.

Не работал и стоящий рядом с электронной очередью терминал центра занятости. Не понравились заместителю главы и очереди:

— С очередями можно бороться — работать через электронные средства связи, — заявил Александр Чепик. — Чтобы человек мог через свой мобильный телефон записаться и прийти уже ко времени, это удобно. А не по старинке: пришел, нажал кнопку, сидишь, ждешь. Вторая проблема — нехватка персонала, работают не все окна. Изначально идеология была, чтобы человек не сидел в очереди вообще. Очереди говорят о том, что эта идея у нас не реализована.

В конце заместитель главы посетил колл-центр МФЦ. Работников нам не обнаружил.

— Телефоны стоят, людей нет, — прокомментировал Александр Чепик. — Требуется анализ той работы, которая ведется. Без колл-центра МФЦ не может работать: потому что, если человек звонит и не может получить быстрый и внятный ответ, это проблема.

Кроме того, заместитель главы отметил, что количество услуг, которое предоставляется, не максимально. По его словам, в других регионах, к примеру в Татарстане, количество услуг в два-три раза превышает то, что есть у нас.

Между тем, по официальной статистике, 97% посетителей обслуживанием довольны. Нашу инструкцию, которая сделает поход в МФЦ проще, можно посмотреть здесь.