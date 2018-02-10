Александр Беглов рассказал кадетам президентского училища о характере Владимира Путина

10 февраля полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым посетил Петрозаводское президентское кадетское училище. Сначала начальник ППКУ Андрей Макаревич рассказал Александру Беглову о перспективах строительства: уже скоро оставшиеся по проекту корпуса введут в строй.

После сотрудники училища провели для Александра Беглова экскурсию по учреждению: они показали полпреду столовую, лазерный тир, класс робототехники, телевизионную студию . Также Беглов посетил класс по автоделу, где сотрудники училища показали ему современные тренажеры, созданные на базе легковых и грузовых автомобилей. Здесь кадеты познают азы управления транспортными средствами.

После Александр Беглов и Артур Парфенчиков встретились с кадетами училища. На встрече дети задавали высоким гостям вопросы. Так, ефрейтор Дёмин спросил Беглова, трудно ли быть полномочным представителем президента.

– Не легко, – ответил Александр Беглов. – Но я уверен, что в любой профессии есть свои трудности. Самое главное для представителя любой профессии – надо уважать людей. Уважение – самое важное качество любого человека, это – его культура.

Александр Беглов также вспомнил своего отца, который всегда говорил сыну, что каждый может добиться любых высоких результатов и занять престижную должность, однако будут ли его любить и уважать – зависит только от него.

– Уважение к людям – это уважение к самому себе, – добавил Александр Беглов.

Кадет Александрушкин спросил полпреда о президенте России Владимире Путине.

– Мы видим Владимира Владимировича только по телевизору, а какой он в жизни? – поинтересовался ребенок.

Полпред по СЗФО ответил, что и он, и Артур Парфенчиков, и Владимир Путин – обычные люди, в которых нет ничего сверхъестественного.

– Владимир Путин – обыкновенный гражданин Российской Федерации. Народ поверил ему и избрал президентом. Это доверие нужно постоянно оправдывать, вот Владимир Владимирович и служит уже много лет, и, хочу отметить, что служит он очень успешно. Это я говорю не потому, что я его подчиненный, – рассказал Александр Беглов.

Полпред также отметил, что Владимир Путин – очень скромный в общении, и очень демократичный. Он никогда ни на кого не повышает голос.

– Вот есть, например, такой орган – Совет Безопасности. На каждом заседании Совета Владимир Путин старается выслушать все мнения, и создается такая обстановка, что никто не стесняется и не боится высказывать свою точку зрения. Такую хорошую атмосферу создает именно Владимир Путин. Я работаю вместе с нашим президентом уже около 20 лет, и я никогда не слышал, чтобы он грубо разговаривал со своим подчиненным. Это вопросы внутренней культуры. Владимир Путин – очень культурный человек, – рассказал кадетам полпред по СЗФО.

Напоследок Александр Беглов и Артур Парфенчиков подарили учащимся ППКУ книгу «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя.» Ее написала учительница нашего президента. Гости порекомендовали прочесть ее каждому кадету.

Напомним, первый визит Александра Беглова в республику в должности представителя президента посвящен исполнению «майских» указов руководителя страны. Этим утром полпред главы государства возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» и на «Аллее памяти и славы», а также осмотрел уличные тренажеры, установленные на набережной Петрозаводска.