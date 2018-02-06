6 февраля: главное за день

Нарушения при строительстве дома для расселения аварийного жилья в Кондопоге привели к возбуждению уголовного дела. Сегодня суд Петрозаводска до 29 марта арестовал обвиненного в мошенничестве руководителя строительной компании Сергей Никольского.

27-летнего жителя села Деревянное задержали по подозрению в убийстве годовалого ребенка. По версии следствия, 4 февраля пьяный отец причинил телесные повреждения дочери, от которых она скончалась на месте происшествия. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Жесткая авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Шотмана и Чапаева. Два автомобиля вылетели на перекресток на красный сигнал светофора, в итоге одна из машин врезалась в автомобиль, ехавший по Чапаева вверх, а вторая чудом избежала столкновения с другими автомобилями и пешеходом. По словам очевидцев, одного из пострадавших в ДТП – молодую девушку – скорая помощь увезла в БСМП.

Снегопад, обрушившийся на Петрозаводск создал проблемы для дорожников, ответственных за расчистку городских улиц. Сегодня утром на дорогах столицы Карелии работало 30 единиц техники компании «Техрент».

Два водителя маршруток подрались в Петрозаводске. Маршрутки подъехали к остановке на проспекте Ленина, однако их водители не смогли прийти к согласию, кто же должен первым продолжать движение. Машины встали параллельно друг другу, перегородив движение вверх по проспекту Ленина, а их водители вышли на улицу и устроили драку прямо на улице.