52 дерева украсили центр Петрозаводска в преддверии 9 мая

Сегодня в сквере около памятника «Сынам Карелии, погибшим в Чечне», Рашид Нургалиев с земляками высадил 12 деревьев. Заместитель секретаря Совбеза страны вместе с единомышленниками продолжает благоустраивать территорию в ямке у реки Неглинка. По совместной инициативе общественников, у недавно освященной колокольни храма Илии Пророка установили памятник в честь советских и российских воинов-участников локальных конфликтов.

На одном берегу Неглинки стоит «Черный тюльпан» — на память о воинах-«афганцах», на другом чтят память карельских солдат и офицеров, погибших в Чеченскую войну. Необходим памятник, их объединяющий, рассказали «Республике» Рашид Нургалиев и Валентина Пивненко.

— Солдат 41-45 годов уходит. А после этого такие были непростые годы в нашей стране. И хотелось бы возвеличить память тех ребят, которые в те годы отстояли Россию. Многие были из нашей Карелии. И мы решили, что должна быть преемственность. Сами ребята сказали – из ВДВ, «афганцы», «чеченцы» — неплохо бы, чтобы это место обустроить. Поэтому и появилась боевая машина десанта, которая в Афгане воевала, памятник Василию Маргелову, церковь, колокольня, — отметил Рашид Нургалиев.

— И ведь это не бюджетные деньги – люди сами сбрасывались. Это не государственная, а общественная идея. И когда мы последний раз собирались в этой ямке – вспомните, сколько народу было. Люди приходят сюда, матери. А в церковь бывает, что и не зайти. Нам очень повезло, что нашлись такие благодетели, инициаторы. Но главная «торпеда» — конечно, Рашид Нургалиев. Он вовсю старается свою лепту внести, — заявила Валентина Пивненко.

Памятник торжественно откроют завтра – 8 мая. Уже известно, что на каменной плите высечен барельеф, изображающий скалу, прямо из которой выходят солдаты и офицеры. Автор проекта — скульптор Михаил Сердюков. У памятника высадили 12 деревьев. Можжевельник казацкий, голубые ели и туи – очередной подарок Карелии от кабардино-балкарского питомника. После высадки Рашид Нургалиев принял участие еще в одном мероприятии – закладке Аллеи памяти. На улице Кирова – от здания республиканского МВД до улицы Свердлова – сегодня высадили 40 кленов. Саженцы (также родом с Кавказа) заменили недавно вырубленные аварийные тополя.

— Я искренне благодарю вас за то, что вы вносите свой вклад в украшение нашего города, — поблагодарила собравшихся мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. — Праздник Великой Победы проходит в те дни, когда природа пробуждается, мы верим, что весна все-таки вступит в свои права. И мы подходим к этому подготовленными. В городе появятся новые благоустроенные места. С наступающим праздником!