5 февраля: главное за день

Житель Петрозаводска сделал видеоролик, на котором с помощью компьютерной графики воссоздал облик карельской столицы 1914 года. Мужчина смонтировал его с помощью компьютерной графики, с использованием геодезических карт того времени и материалов Нацархива Карелии. Ролик уже набирает популярность в соцсетях.

Гостиничный комплекс мирового уровня появится в Сортавале. Пятизвездочный отель на 145 номеров с яхт-клубом, спа-комплексом и вертолетной площадкой достраивают на окраине города. На прошлой неделе объект презентовали властям Карелии и местной общественности.

В Карелии планируют построить нефтеперерабатывающий завод с тепличным комплексом. Соответствующий проект в числе прочих представила в региональный Минэк Корпорация развития республики. Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов инвестпроект взял под личный контроль.

Три тысячи жителей Карелии сдали нормы ГТО. Лидерами в 2017 году стали Петрозаводск, Прионежский и Сегежский районы. II республиканская акция «На старт с ГТО» в прошлом году стала самым крупным мероприятием по внедрению и пропаганде комплекса. В ее рамках прошли более ста различных спортивных и физкультурных мероприятий с участием около пяти тысяч человек.