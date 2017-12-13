49 жителей Карелии стали лауреатами 2017 года

Лауреатами 2017 года в Карелии стали 49 человек. В их число вошли руководители промышленных предприятий, общественники, работники науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.

В список вошли такие известные в республике люди, как директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, исполнительный директор ДОК «Калевала» Валерий Пучков, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, а также председатель поисковых отрядов «Эстафета поколений» Илья Герасёв.

Звания лауреатов года присуждаются за заслуги и достижения в производстве, за личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие Карелии, успехи в социально-политической деятельности. Кандидатов выдвигают трудовые коллективы, органы власти и общественные организации.