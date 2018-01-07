Рождество: со светлой радостью!

Рождественская служба в Александро-Невском храме началась за час до полуночи. Божественную литургию в честь праздника провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

В Рождественском послании митрополит подчеркнул, что мир – это величайшее благо, которое принес на землю Сын Божий.

«Дорогие братья и сестры! От всего сердца, со светлой радостью приветствую вас и поздравляю с величайшим праздником Рождества Христова и Новолетием.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «день Рождества Христова есть важнейший из всех праздников, мать всех праздников, начало и основание их… Ибо к чему праотцы так сильно стремились, что пророки предвозвещали, что праведники желали видеть, – всё это совершилось в день Рождества Христова.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, понимая это, много сил отдаем во благо примирения народа, чему были посвящены епархиальные рождественские образовательные Чтения на тему: «Нравственные ценности – будущее человечества», — сказал митрополит.

Владыка поздравил верующих с праздниками и пожелал духовной чистоты и мира.