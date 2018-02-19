35 миллионов рублей потратят на детское питание в Карелии

Ежегодно до трех тысяч детей обеспечиваются в республике молочными продуктами детского питания, в текущем году в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 34,45 млн рублей. Учреждениями здравоохранения проведены закупки, предоставление продуктов питания осуществляется в Петрозаводске и во всех районах республики. Об этом шла речь в ходе видеоселекторного совещания, которое с медучреждениями республики провел зампремьера Игорь Корсаков.

Напомним, недавно антимонопольная служба Карелии выявила картельный сговор поставщиков детского питания. Договоренности между участниками конкурсов на поставку продуктов позволили заключать госконтракты практически без снижения цены.

Участники совещания обсудили также вопросы выездного приема специалистов республиканских медицинских учреждений в районах Карелии.

В прошлом году медики провели более 1400 приемов в населенных пунктах республики. Наиболее активно такая работа ведется в Сегежском и Кондопожском районах. Кроме выездов в населенные пункты района, специалистами Сегежской центральной районной больницы оказывается помощь медицинским организациям, расположенным на севере Карелии, где не хватает узких специалистов.