30 марта: главное за день

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков закрыл стену «Вконтакте». В первую очередь это связано с защитой персональных данных пользователей: ранее большое количество обращений, содержащих фамилии, адреса и телефоны, публиковалось прямо на стене, то есть находилось в открытом доступе. После изменения настроек профиля у пользователей по-прежнему сохранилась возможность напрямую общаться с руководителем региона через личные сообщения, пояснила пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк.

Мужчина, который нашел наркотики в пачке из-под сигарет в Питкяранте, получил реальный срок — год в колонии строгого режима. Такой приговор местному жителю вынес городской суд . Мужчина обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Как установило следствие, он в апреле прошлого года на одной из улиц Питкяранты поднял с земли пачку из-под сигарет, в которой оказалось наркотическое вещество растительного происхождения и отнес ее домой.

13-летний петрозаводчанин Иннокентий Ратников был объявлен в розыск полицией Петрозаводска. 29 марта он ушел из дома. Родители забили тревогу только утром следующего дня — раньше подросток уже совершал подобные поступки. Мальчик вернулся домой спустя сутки. Он объяснил родителям, что гулял с друзьями. Об этом сообщил инспектор по работе с несовершеннолетними УМВД по Петрозаводску.