28 марта: главное за день

Пропавшую полтора года назад петрозаводчанку нашли в Крыму. Девушка сбежала из дома с молодым человеком, чтобы отправиться в путешествие по России. Полтора года она находилась в федеральном розыске.

Артур Парфенчиков поручил сократить разрыв между зарплатами управленческого персонала и средней зарплатой работников госучреждений Карелии. Как отмечают в пресс-службе правительства, по результатам анализа, проведенного Минфином Карелии, в прошлом году в среднем зарплата руководителей учреждений превысила среднемесячную зарплату работников в 3,3 раза, в четырех учреждениях разница превысила шестикратный размер.

«Карелгазу» пришлось уволить своего нового сотрудника. Прокуратура установила, что работник ранее работал в одном из контролирующих органов и незадолго до своего увольнения проводил проверку деятельности «Карелгаза». При этом при смене работы он должен был заручиться согласием специальной комиссии, которая подтвердила бы отсутствие конфликта интересов.

Неизвестный украл собаку в Петрозаводске: подбежал к двум детям, выхватил поводок белого лабрадора и скрылся в неизвестном направлении. В течение ночи добровольцы организовали патрулирование. К поискам собаки подключилась полиция. В итоге злоумышленника нашли в одной из квартир Петрозаводска, а собака находилась в другой квартире.