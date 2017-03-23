23 марта: главное за день

Сегодня состоялось очередная сессия Законодательного собрания Карелии. На ней народные избранники приняли законопроект о сокращении бюджетных расходов на аренду депутатского жилья. Авторы законопроекта предложили снизить размер компенсации на аренду петрозаводской жилплощади в два раза: для одиноких депутатов с 1000 до 600 рублей в сутки, для семейных — с 1500 до 700 рублей.

Новым начальником аппарата Заксобрания стал Вячеслав Баев, ранее занимавший должность замглавы Карелии по региональной политике. За это решение сегодня на сессий карельского парламента проголосовало 24 депутата.

На сессии карельского парламента с докладом выступил глава МВД Карелии Дмитрий Сергеев. Врио главы региона Артур Парфенчиков заинтересовался статистикой по пропавшим без вести. Он призвал главу МВД более тщательно рассматривать каждый случай исчезновения и при малейших признаках пропажи человека не по собственной воле инициировать возбуждение уголовного дела.

Казус в руководстве «Кареллеспрома» наконец-то разрешился. Врио генерального директора предприятия стал Павел Дегтярев. К таком решению пришли участники совета директоров «Кареллеспрома».

В Карелии построят первую зарядную станцию для электромобилей. Строительством АЗС для электрокаров со всей необходимой инфраструктурой готово заняться предприятие «Карелэнерго». На эти цели предусмотрено более 849 тысяч рублей. Работы запланированы на четвертый квартал этого года.