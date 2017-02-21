21 февраля: главное за день

Проект против курения и распития алкоголя в общественных местах «Лев против» прекратил свое существование в Петрозаводске. Об этом организаторы рассказали в своем сообществе «ВКонтакте». При этом неделю назад через это же сообщество они пытались привлечь новых членов.

В одном из дворов Петрозаводска произошла драка, едва не закончившаяся трагедией. Один из участников потасовки оказался без сознания и упал практически под колеса автомобиля. Водитель, очевидно, испугался и решил уехать, при этом едва не переехав своего товарища. Пострадавшего вовремя оттащили остальные участники конфликта.

Вчера вечером оперативные службы города подняли по тревоге. На лестничной площадке в одном из домов жильцы нашли бесхозный пакет. Однако находка оказалась безопасной: в пакете обнаружили мусор.

Мэрия Петрозаводска опубликовала программу празднования Дня защитника Отечества. Среди прочего в ней значится салют, который во всех городах воинской славы пройдет со специальным пиротехническим рисунком.