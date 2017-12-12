Две школы в Петрозаводске закрыты на карантин

Две школы в Петрозаводске приостановили обучение детей из-за карантина по ОРВИ, сообщает пресс-служба городской администрации. В 13-м лицее занятия перестанут проводить уже завтра, Академический лицей не учится со вчерашнего дня.

В мэрии отметили, что в других учебных заведениях есть закрытые на карантин классы и группы. Традиционно школы приостанавливают занятия, если болеет более 20% процентов учеников. Обычно учебный процесс останавливают на срок до десяти дней.

По информации Роспотребнадзора, в Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3474 случая заболеваний ОРВИ, что выше эпидемического порога на 15%, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8%.

В целом за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6525 случаев заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости эпидемического порога на 19%. За неделю заболеваемость выросла на 5,5 процента.

На карантин закрыты две группы в детских садах № 2 и № 10 Медвежьегорского района, дошкольная группа в поселке Ламбасручей, одна группа школы в поселке Туокслахти и группа школы в поселке Пудожгорский.

При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов, вирусов гриппа не обнаружено.