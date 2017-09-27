«Охта Групп» вложит еще 2,5 миллиарда в жилкомплекс «Александровский» в Петрозаводске

Около 2,5 миллиарда рублей будет вложено дополнительно в застройку жилого комплекса «Александровский» в Петрозаводске. Об этом рассказал на пресс-конференции зампредседателя правления «Охта Групп», компании-собственника территории, Дмитрий Киселев.

Встреча была посвящена планам строительства новых домов на территории бывшего ОТЗ.

Дмитрий Киселев сообщил, что на приведение территории в порядок и на первый этап строительства — 10 тысяч квадратных метров — было потрачено около полутора миллиардов рублей.

Далее в строительство жилого массива «Восточный», продолжение комплекса «Александровский», будет вложено от 400 до 450 миллионов рублей. Это дополнительно 10 тысяч квадратных метров жилья. Следующий этап — застройка западной части территории всего комплекса. Там будет возведено предположительно еще 50 тысяч квадратных метров жилья.

Таким образом, всего в «Александровском» микрорайоне предполагается построить 70 тысяч квадратных метров жилья, в новый квартал планируется вложить порядка четырех миллиардов рублей инвестиций. Это собственные средства «Охта Групп», банковские кредиты и деньги дольщиков.

При этом коммерческая недвижимость, по словам Киселева, в Петрозаводске продается плохо.

— Коммерческие инвестиции тоже будут, но мне здесь трудно оценить, потому что с коммерческой недвижимостью туговато в Петрозаводске, — сказал Дмитрий Киселев.