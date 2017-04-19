19 апреля: главное за день

В Петрозаводске пропал 11-летний мальчик по имени Ярослав Голованов. Ранее ребенок уже уходил из дому. В прошлый раз его увела с собой женщина и заставила попрошайничать. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Бывшего депутата Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова задержала полиция. Сам Гаврилов рассказал, что его подозревают в вандализме: якобы во время предвыборного периода в августе-сентябре он организовал группу неких людей для нанесения различных надписей краской на стены зданий на Октябрьском проспекте.

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию об отмене постановления Петрозаводского горсуда от 13 апреля. Тогда суд постановил смягчить меру пресечения для бывшего директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и поместить ее под домашний арест. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил женщину под стражей до 19 июня.

На улице Калевалы в Петрозаводске с интервалом в 10 минут горели сразу два дома. В одном из них огонь вспыхнул в коридоре около почтовых ящиков, во втором загорелась жилая квартира. Причина обоих пожаров – поджог, считают специалисты.

Около полудня в Лоухском районе Карелии столкнулись Mitsubishi Lancer и микроавтобус Fiat. Водитель легковушки погиб, водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы, их доставили в больницу.