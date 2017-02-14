14 февраля: главное за день

Ночью между железнодорожными путями в Петрозаводске было обнаружено обугленное тело 54-летнего мужчины со следами электрического воздействия. Рядом с трупом нашли металлический шест. Следком Карелии рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе самоубийство.

Экс-депутат Законодательного собрания умерла в Карелии. Татьяна Струкова ушла из жизни на 51-м году жизни. Она скончалась после продолжительной болезни. С начала года она лежала в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, в последнее время находилась в коме.

Машина Росгвардии сбила инвалида в Петрозаводске. По предварительным данным, автомобиль сбил женщину и мужчину в инвалидной коляске, которые двигались вдоль проезжей части навстречу транспорту. Мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

В Петрозаводске объявили сбор вещей для нуждающихся. 20 и 21 февраля центр социального обслуживания «Истоки» проведет акцию «Добрый шкаф». Как сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска, в ее рамках можно будет сдать одежду, обувь, постельное белье, одеяла, школьные принадлежности и другие товары первой необходимости.

В столице Карелии прошло официальное открытие международного фестиваля «Гиперборея». Скульпторы приступят к работе уже завтра утром.