138 мест для голосования за проекты благоустройства создадут в Карелии

18 марта в Карелии будут работать 138 мест для голосования за проекты программы “Комфортная городская среда”. Власти муниципальных образований определились и с составом комиссий. В Кондопоге создадут 15 мест для голосования, в Сегеже — 12, Сортавале — 10, в Костомукше — 9, в Медвежьегорске — 7, в Питкяранте — 6, в Олонце и в Беломорске — по 5, в Пудоже — 4. Больше всего таких мест для голосования — 65 — организуют в Петрозаводске.

Места для голосования в рамках программы “Комфортная городская среда” оснастят урнами и разместят вблизи участков для голосования на выборах президента РФ. Но сделано это будет таким образом, чтобы голосование по «Комфортной городской среде» не мешало основному голосованию за кандидатов на пост президента.

У жителей Петрозаводска будет возможность проголосовать только за три проекта из 62 предложенных. Проекты в бюллетене разместят, разделив по районам, чтобы было легче ориентироваться. В других городах жители будут выбирать один, два или, как и в Петрозаводске, три проекта в зависимости от ранее принятого решения комиссии. В каждом месте голосования установят стенды с изображением эскизов проектов, их названиями и полными описаниями, чтобы можно было подробнее с ними познакомиться.

По итогам голосования все проекты будут ранжированы в зависимости от количества полученных голосов. Первые в получившемся списке реализуют в ближайшее время, в зависимости от объема работ — до осени 2018 года. Все остальные проекты остаются в общем списке и будут реализовываться постепенно по мере поступления финансирования. Ни один из ранее утвержденных комиссиями проектов благоустройства не будет отсеян.

«Республика» уже публиковала список всех 62 проектов по Петрозаводску. Такие же списки по каждому муниципальному образованию появятся на нашем сайте в ближайшее время. В рубрике “Выбираем лучший проект” мы подробно рассказываем о том, какие инициативы по благоустройству общественных территорий предлагают жители Карелии.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования.